La moglie di Biden sarà a Gricignano Jill visiterà le scuole della Us Navy

GRICIGNANO - Scampoli di G20 anche in provincia di Caserta. Nella tarda mattinata di lunedì, infatti, dopo la conclusione della parte del G20 in programma sabato 30 e domenica 31 ottobre a Roma, Jill Biden, moglie del presidente degli Stati Uniti, si recherà a Gricignano di Aversa per visitare la base della Us Navy e, in particolare, la “Naples Middle High School”, la scuola frequentata dai ragazzi presenti nella base che è logistica e residenziale, visionando le classi e incontrando studenti e insegnanti. Sono proprio studenti e insegnanti, infatti, i soggetti ai quali sta rivolgendo il proprio interesse la first lady statunitense in questo primo anno di mandato alla casa bianca. La visita benché ufficiale, sarà a porte chiuse per ovvi motivi di sicurezza.

