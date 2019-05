Mercoledì 8 Maggio 2019, 18:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal gip. del tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di un 55enne di Castel Volturno, Vitale Ambra.L’uomo è ritenuto responsabile di un furto in abitazione commesso il 17 dicembre 2017 in casa di un 46enne.grazie alle telecamere del parco in cui vive la vittima è stato possibile ricostruire il furto: il 55enne era giunto lì alla guida della sua auto e insieme a un complice si era introdotto in casa della vittima che era uscita a fare jogging rubando 10 orologi di valore, la fede nuziale e 150 euro.