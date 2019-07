Domenica 14 Luglio 2019, 18:38

Abusivi banditi dal Jova Beach Party. Il giorno dopo il megaconcerto di Castel Volturno è tempo di bilanci. La macchina della sicurezza, centocinquanta uomini impiegati tra polizia, carabinieri e guardia di finanza hanno gestito alla perfezione l'esercito di fan che ha invaso il Litorale per l'evento più atteso dell'estate. Oltre che sul fronte dell'ordine pubblico, il comando provinciale della guardia di finanza, diretto dal colonnello Andrea Mercatili, ha organizzato un servizio antiabusivismo con quindici pattuglie in borghese. Sette i venditori senza licenza pizzicati dai militari delle fiamme gialle, appollaiate agli ingressi del lido che ha ospitato la manifestazione. Per loro è scattata la denuncia: vendevano merce contraffatta. Oltre 1300 i pezzi sequestrati, tra t shirt, accessori mare, gadget, fascette, bevande e bijoutteria. Ventidue i verbali elevati per mancata emissione di scontrino fiscale. Non sono mancati, nelle aree circostanti la zona del Jova Beach, i soliti parcheggiatori abusivi che hanno preso d'assalto le strade intorno alla Domitiana. Cinque di loro sono stati intercettati dai finanzieri che hanno anche sequestrato due auto per guida senza patente. Prima, dopo e durante il concerto, l guardia di finanza ha eseguito controlli antidroga con le unità cinofile.