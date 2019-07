CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 17 Luglio 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La tregua è durata meno di 24 ore. Le piazzolle di sosta della superstrada dalla quale si accede alla città, pulita in occasione del Jova Beach, il giorno dopo sono tornate tristemente al solito degrado per mano degli incivili che puntualmente le utilizzano queste aree per scaricare di tutto. Appena ventiquattro ore dopo la pulizia straordinaria, le ormai ex aree di sosta si sono presentate ai viaggiatori dell'asse viario già come delle discariche.