Jovanotti torna a Castel Volturno con il Jova Beach Party 2022

Si è appena conclusa la conferenza stampa del Jova Beach Party 2022 nella sala consiliare del Comune: Jovanotti torna a Castel Volturno con due nuovi concerti, in programma il 26 e 27 agosto 2022, sulla spiaggia del Flava Beach.



Dopo il collegamento in diretta da Milano e la presentazione di Jovanotti - l’artista ha ricordato il successo della tappa a Castel Volturno nel 2019, che ha contribuito alla valorizzazione del territorio - sono intervenuti il sindaco Luigi Petrella, l’assessore all’ambiente Pasquale Marrandino, la responsabile scientifica Trident Flegra Bentivegna, Lello Ferrillo titolare del Lido Fiore - Flava Beach, l’arena naturale che ospiterà il concerto, e Nicola Lino amministratore di Veragency, l’agenzia che da 20 anni organizza i concerti di Jovanotti in Campania.

APPROFONDIMENTI POST Jovanotti, il ragazzo fortunato compie 55 anni: dal Piper alla... IL RACCONTO Jovanotti, la figlia Teresa e il cancro: «Credevo di essere... I PREPARATIVI Sanremo 2022, da Jovanotti a Elisa: Amadeus prepara un'edizione...

«La nostra spiaggia è una linea di frontiera - spiega Luigi Petrella, sindaco di Castel Volturno - tra i problemi che attanagliano il territorio e il percorso di crescita che stiamo affrontando. La conferma del Jova Beach Party, dopo il successo del 2019, è un punto di partenza per rilanciare l’immagine di Castel Volturno e lo sviluppo imprenditoriale. Abbiamo spazi immensi da condividere con turisti e imprenditori, ma soprattutto preziose risorse naturali da utilizzare e non da sfruttare. Innamoriamoci del nostro territorio».