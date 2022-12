Si amplia la rete sociale a sostegno della riqualificazione del quartiere Acquaviva. Dopo la Curia vescovile, le parrocchie di Nostra Signora di Lourdes e S. Anna, il Csv (Centro servizi volontariato), le scuole e ben quindici associazioni, si è unita al progetto anche la società Juvecaserta 2021.

Ieri mattina la prima iniziativa congiunta in via Trento a testimonianza dell'unità di intenti che d'ora in poi caratterizzerà il percorso di rinascita del quartiere. Una rappresentanza dei giocatori guidata dal presidente Francesco Farinaro, da Gianfranco Maggiò, dall'allenatore Sergio Luise, dalla storica bandiera Nando Gentile, da Gigi Zampella, delegato ai rapporti con le scuole e le associazioni, e dal team manager Valerio Tranfa, ha fatto tappa nei cortili delle case popolari e tenuto una conferenza stampa insieme ai rappresentanti del comitato Città Viva per confermare la volontà di contribuire alla riqualificazione della zona con attività sociali e sportive. «Abbiamo accolto con grande favore l'invito ad essere qui ha dichiarato il presidente Farinaro nel suo intervento come segno di amicizia e stima per ciò che fate e per ciò che state vivendo su questo territorio. La Juvecaserta non è una squadra di nomenclatura ma una squadra di popolo. È sempre stato così anche negli anni in cui calcava palcoscenici internazionali. Noi non abbiamo incarichi istituzionali ma possiamo stimolare gli enti e le amministrazioni locali affinché svolgano i compiti che gli competono».

La società ha risposto ad un invito del vescovo Monsignor Pietro Lagnese che da mesi è in prima linea per il riscatto di questo quartiere. «Siamo lieti di questa innovativa sinergia con la squadra di basket della città ha fatto sapere il vescovo qualche ora dopo la conferenza che rafforza la rete esistente sul territorio. La presenza della storica società bianconera riporta i giovani in primo piano, grazie alla preziosa funzione educativa e sociale che lo sport ha, e ci ricorda quanto i giovani e lo sport siano determinanti per la rinascita del quartiere». La zona sud di Caserta è stata infatti a lungo segnata dall'abbandono, dal degrado, dall'assenza di opportunità e dal pregiudizio. Eppure proprio da qui sono partite delle buone prassi che sono state poi esportate nel resto della città. È il caso del Piedibus, il servizio gratuito di accompagnamento a piedi a scuola dei bambini, ma anche della gestione condivisa dei beni comuni come accade per la villetta di via Arno. «Questo è un quartiere ricco di potenzialità - ha detto Virginia Crovella del comitato Città viva - un luogo di coraggio e sperimentazione con tanta voglia di riscatto ma che ha bisogno del contributo di tutti per risollevarsi. Dopo gli arresti per spaccio del febbraio scorso, ci siamo resi conto che era necessario ampliare e potenziare la rete sociale ed esigere risposte dagli enti in tempi ragionevoli. Solo così il quartiere potrà fare dei concreti passi in avanti e sentirsi finalmente parte integrante del centro storico e non più area periferica».

In via Trento ieri anche gli assessori all'ambiente e alla cultura, rispettivamente Carmela Mucherino ed Enzo Battarra: «Un'attenzione che abbiamo apprezzato fanno sapere dal comitato perché testimonia un segnale di apertura da parte del Comune alle istanze del quartiere». Tra i progetti ai quali sta lavorando questa rete sociale trasversale c'è sicuramente quello di ottenere che anche i cortili delle case popolari di via Trento vengano inseriti nel Pinqua, il programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare del Ministero delle infrastrutture, che ha messo a disposizione dell'Ente un importo di quindici milioni di euro proprio per il quartiere Acquaviva. La conferenza di ieri è stata anche l'occasione per presentare o Pappice e a Noce , la Festa di Natale itinerante, patrocinata dal Csv, che si svolgerà nel quartiere giovedì 22 dicembre dalle 16 alle 22 e che avrà tra i protagonisti il cantautore Tommaso Primo.