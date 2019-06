CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 4 Giugno 2019, 08:09

Da un lato il pizzo, dall'altro il contrabbando. Perché, almeno per uno degli arrestati nella retata di ieri nel Casertano, vale il detto del lupo che perde il pelo, ma non il vizio. E neanche dopo aver perso quasi vent'anni di libertà, abbandona le vecchie, criminali abitudini. Eppure i Della Valle, nel Casertano, sono noti anche per un'attività lecita, quella dell'ingrosso di bibite. Pure rispetto a questo business, il gip Isabella Iaselli, che ne ha ordinato gli arresti, ha scritto una nuova storia e ricalcato il profilo di Antonio Della Valle, indagato principale, e ritratteggiato quello di nipote, Giuseppe, che è incensurato ed è il titolare dell'ingrosso di bevande. L'ordinanza di custodia cautelare è stata spiccata su richiesta del sostituto procuratore Luigi Landolfi, in forza al pool anticasalesi della Dda di Napoli. Antonio Della Valle, titolare della rivendita di bibite, è il referente del clan dei Casalesi, già condannato per associazione per delinquere di stampo mafioso, ed ha scontato diciotto anni di carcere. Lo hanno scarcerato nel 2017 ma nel marzo scorso si è fatto pizzicare con un maxicarico di sigarette. Di nuovo in manette, è stato poi scarcerato e sottoposto all'obbligo di firma. Evidentemente, dunque, di rigare dritto proprio non ne vuol sapere. E, proprio in virtù della sua affiliazione al clan, avrebbe tentato di imporre ai proprietari di strutture sportive e campi di calcetto della zona le forniture di acqua e bibite. Come detto, però, non è tutto. Dalle indagini dei carabinieri della stazione di Santa Maria Capua Vetere, diretti dal maresciallo Mario Iodice, coordinati dalla compagnia guidata dal capitano Emanuele Macrì, emerge anche un altro spaccato che riguarda il rinato e fiorente traffico di bionde.