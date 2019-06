CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 6 Giugno 2019, 09:46

Grandine, freddo e pioggia. La primavera atipica ha sconvolto le coltivazioni casertane, incidendo moltissimo su quella dei pomodori. L'oro rosso di Villa Literno, patria di questo frutto nel Casertano, negli anni ha trovato sbocco con le coltivazioni in tutta l'area dell'Agro-aversano. Solo in questo territorio ci sono circa 4 mila ettari coltivati a pomodoro, che ora devono fare i conti con piantine malate a causa delle avverse condizioni climatiche dell'ultimo periodo, che hanno creato non pochi problemi per la prima produzione del frutto.L'allarme è già scattato, dato che alcuni coltivatori stimano una perdita di rendimento tra il 30 ed il 50%, il che incide moltissimo sui profitti degli imprenditori agricoli, ma rischia di essere un'ulteriore stangata all'agricoltura campana che già deve fare i conti con altre problematiche, nonostante riesca comunque a produrre prodotti di grande eccellenza. Il pomodoro è proprio uno di questi prodotti, che viene acquistato ogni anno anche dalle grandi aziende trasformatrici che trovano in Villa Literno e nell'agro aversano un grosso bacino dove fare rifornimento. Ecco perché proprio in queste ultime settimane i produttori locali si sono rimboccati per l'ennesima volta le maniche per cercare di salvare le piantine ed il raccolto.