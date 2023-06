L'allarme per l'acqua, il sindaco di Sessa Aurunca: «Nuove indagini dell'Asl»

Rientra definitivamente l'emergenza acqua presso la frazione aurunca di Baia Domizia. Nel weekend, infatti, in seguito ad alcuni controlli effettuati dall'Asl, che avevano evidenziato un'anomalia dei parametri del cloro, il sindaco di Sessa Aurunca, Lorenzo Di Iorio, era stato costretto a vietare l'uso umano della risorsa idrica corrente.

Un disagio non da poco per residenti e turisti, visto anche le temperature così elevate. Nella giornata di lunedì, lo stesso primo cittadino aveva spiegato: «Abbiamo chiesto all'Asl di effettuare nuovi prelievi. Sul posto saranno presenti anche i tecnici di Acqua Campania. Auspichiamo di risolvere questa vicenda velocemente».

Nella serata di oggi, gli esami hanno poi dato esito positivo. A partire da domani mattina, dunque, presso la frazione balneare i residenti ed i numerosi turisti potranno utilizzare nuovamente l'acqua corrente.