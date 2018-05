Lunedì 28 Maggio 2018, 19:48 - Ultimo aggiornamento: 28-05-2018 19:50

TRENTOLA DUCENTA. Mentre «Forza Italia» è divisa perché Gianpiero Zinzi con Nunzia De Girolamo appoggiano il candidato Michele Apicella e il presidente della Provincia Giorgio Magliocca punta invece su Andrea Sagliocco, viene fuori la notizia che la Federazione delle associazioni antiracket e antiusura appoggia il candidato sindaco Andrea Sagliocco. Anzi no, visto che il presidente del coordinamento Campania della Fai e il presidente Fai Uca Parete e Trentola Ducenta Pietro Falco sono dovuti intervenire per smentire la nota diffusa due giorni fa.La coalizione di Sagliocco aveva infatti divulgato la notizia del sostegno elettorale riportando la presa di posizione di Nicola Abate, referente Fai sul territorio trentolese. «Sagliocco è da sempre sensibile alle problematiche dei cittadini e accanto ai più deboli – aveva scritto Abate – numerose le iniziative programmate dal candidato sindaco che serviranno non solo a ricordare i tragici avvenimenti del passato, ma anche a far capire ai tanti giovani il valore aggiunto del rispetto della legalità». L’espressa manifestazione di appoggio per un candidato piuttosto che per un altro, ha sollevato però un vero e proprio caso. Ferrucci e Falco hanno precisato che «la nota relativa al presunto sostegno della Fai ad uno dei candidati sindaco alle prossime elezioni amministrative a Trentola - Ducenta è da ritenersi espressa solo a titolo personale da uno dei soci della locale associazione antiracket. Ribadiamo – hanno aggiunto – che la Fai da statuto non persegue fini politici né può sostenere candidati alle elezioni, a Trentola - Ducenta come altrove». Un chiarimento che ha trasformato una dichiarazione di sostegno in uno smacco per la coalizione di Sagliocco, ma il candidato sindaco, sulla questione, non ha potuto aggiungere molto, visto che «Abate ha voluto esprimere il suo appoggio, confidando nel nostro impegno antiracket».Sagliocco, oculista, ha già precedentemente ricoperto un ruolo amministrativo, nella veste di assessore della giunta dell’ex sindaco Michele Griffo e sfida in questa competizione altri quattro candidati, dei quali solo uno, Luigi Perfetto, ha avuto incarichi nel consiglio comunale. Nessuna esperienza invece per Michele Apicella, il cui padre ha sempre svolto attività politica, per Paolo Bottigliero e Pasquale Galiero. Ieri, Bottigliero ha incontrato gli elettori in piazza Pertini per parlare di ambiente e territorio, dopo essere intervenuto già su riqualificazione urbana, politiche sociali e rispetto delle regole. Galiero, Movimento Cinque stelle, sta invece incontrando i cittadini nei condomini, con l’iniziativa «Il Movimento Cinque stelle a casa tua».Per Apicella, è arrivata Nunzia De Girolamo. E su Apicella, sui social, nelle ultime ore si è registrato un duro attacco scaturito dalla divulgazione della notizia secondo la quale uno dei suoi candidati, Antonio Mottola, che ha già annunciato un esposto, avrebbe distribuito agli elettori facsimile e biglietti d’ingresso gratuiti presso la sua struttura balneare. «Ho parlato con il candidato e si tratta di biglietti di carattere pubblicitario distribuiti ogni anno», ha commentato Apicella.