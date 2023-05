Una vittoria inaspettata quella di Antonio Trombetta nella sfida per la poltrona di sindaco contro Lina Tartaglione. Il medico, dato battuto dall'inizio della campagna elettorale a causa della disparità di liste, quattro contro le dieci presentate a supporto dell'odontoiatra, ha saputo rimontare il gap nei trenta giorni della campagna elettorale, riuscendo a superare Tartaglione di 61 preferenze, sebbene le liste di quest'ultima abbiano, poi, ricevuto più voti della coalizione avversaria.

Un merito, quello di Trombetta, che va sicuramente condiviso con le compagini del suo schieramento, in particolare con la, risultata la lista in assoluto che ha riportato più voti (6501) e dove due candidati hanno superato la quota di mille voti (Iodice e Salzillo). A fare da traino agli altri candidati sicuramente è stata la candidatura della consigliera regionale Maria Luigia Iodice, che si è voluta mettere in gioco per far eleggere Trombetta.«Abbiamo veramente concluso una impresa epica e impensabile ha detto Iodice - siamo stati un gruppo armonico e questo ci ha premiato, così come decisiva è stata la scelta del candidato sindaco che conosco da anni, una persona umile, intellettualmente elevato e preparato». La situazione venutasi a creare, può far pensare all'ingovernabilità leggendo i seggi assegnati e con Trombetta che non ha la maggioranza: 11 alla coalizione del sindaco e 13 a quella di Tartaglione, ma entro il primo consiglio comunale si dovrà definire se ci possa essere un'altra maggioranza a sostegno del sindaco o governare con un accordo e l'appoggio dell'opposizione.

Nelle ultime ore, Trombetta in proposito ha dichiarato: «Dobbiamo fare affidamento sul senso di responsabilità di tutti, perché i problemi della città ci sono e sono stati evidenziati da entrambe le coalizioni. Confidiamo nel fatto che l'interesse generale possa coinvolgere tutti i consiglieri che hanno a cuore le sorti della città». Una dichiarazione, in cui non si intravede una richiesta diretta al capo dell'altra coalizione, ma un appello a quei consiglieri che hanno a cuore le sorti della città. Inutile dire che si rincorrono voci su possibili eletti tra le fila del centrosinistra pronti a passare dall'altra parte.

Tra gli altri il presentatore della lista Più Marcianise in Europa e il consigliere eletto Giovanni Pratillo, hanno subito diffuso un comunicato in cui scrivono: «Non siamo interessati al mercato delle vacche». Spiegando la situazione venutasi a creare con un sindaco senza maggioranza e le voci di un possibile sostegno a Trombetta i due affermano: «Non vogliamo deludere le aspettative di tanti e pur riconoscendo che la città ha necessità di dotarsi di un governo per la risoluzione delle molteplici emergenze, noi di Più Marcianise in Europa non siamo interessati a partecipare al mercato delle vacche».

Tornando all'analisi del risultato elettorale, un dato risulta eclatante: la disparità dei voti ricevuti dalla candidata del centrosinistra rispetto alle sue liste: 1.014 voti in meno, circa il 6% del totale dei votanti e il 10% del totale dei voti delle 10 liste. Un'anomalia che non si verifica spesso nelle elezioni, ma che fa sospettare dei disaccordi tra le varie componenti della coalizione che, a questo punto, hanno boicottato Tartaglione.

La stessa candidata ha affermato: «Il voto disgiunto è stato un tema che abbiamo attenzionato nelle ultime settimane di campagna elettorale, non comprendendone i motivi, comunque è un fenomeno che analizzeremo con le forze che mi hanno sostenuto e gli altri dodici consiglieri eletti».