Litiga con la moglie e le incendia l'auto: preso dai carabinieri

Paura ieri sera a Teverola. Dopo l’ennesimo litigio con la moglie, un uomo ha dato sfogo alla sua furia scaricandola verso la vettura della donna alla quale ha dato fuoco, per poi allontanarsi. Ma è stato individuato dai carabinieri della stazione di Teverola che lo hanno arrestato per violenza privata e maltrattamenti. L’episodio si è verificato a Teverola, a pochissimi chilometri da Casaluce, dove il giorno precedente, un altro uomo aveva picchiato la moglie davanti alla figlioletta perché lo aveva invitato a non bere alcolici e a non drogarsi.

Secondo una prima ricostruzione dell’episodio operata dai militari che hanno tratto in arresto M.D.C., 41 anni, l’uomo si sarebbe reso protagonista di maltrattamenti nei confronti della moglie e avrebbe appiccato un incendio alla vettura all’esterno dell’abitazione della donna. La donna ha chiesto l’intervento dei carabinieri che, dopo brevi ricerche, sono riusciti ad arrestare l’uomo mentre si trovava all’esterno di un bar di Teverola. Il 41enne è stato portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere