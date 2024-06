La compagna lo denuncia per violenze, lui aggredisce i carabinieri

Esasperata dalle continue violenze, verbali e fisiche, subite negli ultimi anni e preoccupata per la propria incolumità e quella dei tre figli minori ha deciso di denunciare le aggressioni subite dal compagno. Una 33enne, in evidente stato di agitazione e paura, si è presentata alla Stazione dei carabinieri di Orta di Atella, con i bambini e, nel corso della formalizzazione della denuncia querela, ha manifestato la propria intenzione di non voler fare rientro nella sua abitazione. Dopo essere stata tranquillizzata dal comandante ha chiesto di poter essere ospitata, insieme ai tre figli, presso una struttura protetta.

I carabinieri, che hanno subito avviato le procedure di collocamento della donna in un’idonea struttura ricettiva, si sono recati nell’abitazione per recuperare effetti personali e indumenti. Ma, dopo aver bussato alla porta e spiegato le motivazioni della loro visita, si sono imbattuti nell’ira del compagno che ha cominciato a inveire contro i presenti. Dopo aver infranto il vetro di una porta è riuscito a salire sulla sua avviando il motore. Il tentativo è terminato dopo pochi metri, quando i carabinieri lo hanno raggiunto e arrestato. Giunto in caserma, allo scopo di guadagnare la fuga, ha continuato ad inveire contro i carabinieri, minacciandoli e scagliandosi contro di loro. Il 33enne è stato bloccato e portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.