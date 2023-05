Furto in abitazione e fuga su auto rubata, scatta l'arresto

Un uomo di 29 anni, napoletano, è stato arrestato con l'accusa di tentata rapina, furto in appartamento e ricettazione.Il provvedimento cautelare, emesso dal gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stato eseguito nelle prime ore della mattinata dai carabinieri della Compagnia di Maddaloni. L'uomo è accusato di essere l'autore del furto in abitazione messo a segno il 14 gennaio a Maddaloni. Fu sorpreso dai carabinieri, intervenuti a seguito di una segnalazione di furto in abitazione, in corso in via Brecciame, mentre, insieme ad altri 3 complici, riusciti a scappare, si stava allontanando con la refurtiva.



Il ventinovenne, a bordo di un'auto, risultata rubata, dopo un breve inseguimento venne bloccato e trovato in possesso, oltre che di attrezzi da scasso e di parte del bottino del furto appena consumato, anche della refurtiva di un precedente colpo perpetrato nella stessa serata a Caserta, consistente in argenteria varia, una macchina fotografica, una collezione di penne, numerosi orologi di valore, due portafogli e vari oggetti n oro.

Quanto rinvenuto venne sottoposto a sequestro.

Il fermato fu denunciato. Le indagini hanno portato all’esecuzione della misura cautelare.