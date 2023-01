Le quattro virtù che abbelliscono le volte della chiesa madre di San Pancrazio a Prata Sannita stanno per essere irrimediabilmente compromesse dal tempo e dall'umidità. E allora sono scesi in campo un parroco, don Arnaldo Ricciuto, un prete abituato a rimboccarsi le maniche come fosse un capo mastro e un attore, Pierluigi Tortora, casertano ma conosciuto nei teatri di tutta Italia. Lo scopo è salvare i quattro affreschi. Come? Attraverso il ricavato della vendita dei due libri: uno di preghiere e l'altro di attualità.

Non c'è più tempo da perdere, dunque, se si vuole salvare dalla distruzione i grandi affreschi che ornano le volte dell'abside di San Pancrazio. Lo sanno bene i pratesi che vanno a messa: ogni giorno un pezzettino di pittura viene giù. Lo sa da tempo anche l'infaticabile e giovane parroco, qui a Prata da tanti anni, dove ha vissuto tutte le fasi della pandemia. Incluso all'inizio, quando di timori ce n'erano tanti su come sarebbe andata a finire. Ed egli, tra i primi ad essere contagiato, costretto a rimanere chiuso in isolamento in canonica, ha mantenuto sempre un contatto con la comunità. Proprio tra quelle quattro mura è maturata l'idea del libro intitolato: «La preghiera del cuore. Fede, metodo, esercizi». Un testo sulla preghiera, anzi sul come si prega nei tempi moderni. Così, quello che potrebbe sembrare un libro fuori dal tempo (chi mai scriverebbe come si fa a pregare secondo le regole di San Domenico?) diventa uno strumento per restituire alla collettività e conservare nel tempo il tempio più frequentato dai fedeli. «Si tratta di un metodo per allenarsi alla preghiera vocale breve spiega il parroco - senza distrazioni, ipocrisie e secondo i dettami di san Domenico».

L'intervento di restauro è stato spiegato da Ricciuto e Tortora, autore quest'ultimo del libro «Padel 1. Il contagio». La chiesa è importante per il paese: si trova nella piazza centrale del paese. Venne edificata agli inizi del secolo XV anche se le prime notizie certe risalgono al secolo XVII. Le prime ristrutturazioni ebbero inizio nel 1713 con l'erezione del campanile e continuarono nel 1750 con l'ampliamento della navata e la costruzione del transetto corredato da una cupola centrale. Nel 1756 l'interno fu arricchito da stucchi che ancora oggi fanno bella mostra. Nel 1779 fu messa in opera la pavimentazione in maiolica napoletana, poi riprodotta da un artigiano locale. Ma, tornando al libro dal quale ci si attende un piccolo miracolo, spiega Ricciuto: «La preghiera è parola, pensiero, linguaggio del corpo e dice il sacerdote - gesto delle mani». Poi tira fuori un pugno di erba secca, lo depone in una ciotola e versa un po' di acqua su quello che chiama «un ciuffo senza speranza». Mentre le spiegazioni vanno avanti il ciuffo di erba senza speranza comincia ad aprirsi. «L'acqua della preghiera ha fatto effetto», dice don Arnaldo; un libro di preghiere potrà, allora, salvare gli affreschi.