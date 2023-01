È caccia agli "sporcaccioni". Nei giorni scorsi, per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, per proteggere l'ambiente e garantire un territorio decoroso, sono stati eseguiti nuovi sopralluoghi su proposta dell'assessore comunale al ramo Anna Cioffi che ha partecipato ai controlli vestendo i panni di spazzino. La raccolta differenziata «porta a porta» implementata a Santa Maria a Vico, che nei giorni scorsi ha ottenuto importanti riconoscimenti in ambito regionale, continua a fungere da monito e da stimolo per fare ancora meglio, cercando di annullare il comportamento incivile di una piccola parte della popolazione residente.

APPROFONDIMENTI Terra dei fuochi, sequestrati 600mq di terreni e multe per 60mila euro Castellammare, un «cimitero» di rifiuti sul fiume Sarno Qualiano, capannone abusivo in un terreno destinato a essere un frutteto: due denunciati



«Come amministrazione comunale - fanno sapere il sindaco Andrea Pirozzi e l'assessore all'ambiente Cioffi - abbiamo la volontà di eliminare questi atteggiamenti non corretti al fine di tutelare l'intera cittadinanza, garantendo il massimo impegno nell'assicurare i servizi migliori». Dopo i controlli e degli accertamenti, sono stati individuati dieci trasgressori i cui nominativi sono stati trasmessi al comando di Polizia municipale per le sanzioni. Il controllo sul territorio sarà programmato con cadenza settimanale per ottenere poi una verifica ottimale del territorio.

Nelle scorse settimane gli sversamenti abusivi si sono registrati anche a Maddaloni, nella zona periferica al confine con Acerra e a San Felice a Cancello dove - con le perlustrazioni per contrastare i roghi tossici - le forze dell'ordine hanno proceduto al sequestro penale di rifiuti speciali pericolosi che giacevano su parte di un terreno agricolo privo di recinzione. Sull'area interessata, di circa duecento metri quadri, sono stati ritrovati eternit, pneumatici, parti di elettrodomestici, materiali lignei e ferrosi. Sono ancora in corso accertamenti finalizzati a risalire al proprietario del fondo agricolo per individuare i responsabili del danno ambientale. Ma non solo, sigilli da parte degli ispettori ambientali del Nucleo operativo ente tutela animali ambiente per sversamento illegale di rifiuti speciali sono scattati ai danni di tre appezzamenti di terreno in via Laurenza in località Tre Ponti, l'area circostante il cimitero comunale, dove addirittura sono state ritrovate persino carcasse di animali morti oramai in stato di putrefazione, e la zona attorno ad alcune vasche di decantazione nella frazione alta di Talanico, attenzionata anche per la presenza dell'alveo. A San Felice a Cancello si tratta di una situazione davvero allarmante.