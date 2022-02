L'Aversano nella morsa dei ladri: scatta l'allarme

Riesplode l'allarme criminalità nell'Agro aversano. Nel giorno in cui i carabinieri assicurano alla giustizia tre rapinatori, l'area è finita alla ribalta per un eclatante furto d'auto da un'abitazione privata e il tentativo di una banda di topi d'appartamento che cerca di entrare in un appartamento mentre sono presenti all'interno una madre con la propria figlia. È allarme sicurezza in città dove l'unico problema non sembra essere quello...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati