Un altro successo per l'Istituto Mattei di Caserta che, con un video appositamente realizzato, ha vinto il concorso «A scuola di cinema. La cultura non isola» indetto dalla Regione Campania nell'ambito degli «Interventi integrativi e complementari a Procida Capitale 2022 per la valorizzazione del patrimonio culturale campano».

APPROFONDIMENTI Scuola, l’Italia perde 1,4 milioni di alunni. Nei prossimi 10 anni presidi dimezzati e 600 istituti in meno Quota 103, tetto al contante, flat tax, calo Iva: l'elenco delle misure della Manovra che arriva in Parlamento Battipaglia, il Comune a caccia di ingegneri



Gli studenti della classe IVAtv, la sezione di cinema e tv, guidati dai docenti Manuela Siragusa e Salvatore Cinquegrana, si sono aggiudicati l'ambizioso riconoscimento grazie ad un lavoro molto significativo. «L'essenziale è invisibile agli occhi» ed Ilaria spiega come i più complessi principi di fisica quantistica sono in realtà ovunque, a rivelarci che l'Universo, da sempre, parla una sola lingua, quella dell'unità. E che restare connessi è molto più semplice di quello che sembra. Basta conoscere. «Se creo un legame, esso influenzerà la mia vita per sempre. Se semino anche un solo germoglio, avvierò il cambiamento esponenziale per la rinascita della natura. Se accolgo l'altrui credo, accrescerò la mia virtù. Se canto, l'energia delle mie vibrazioni avrà il potere di portare pace in ciò che è intorno a me. Se genero un moto energetico, darò origine ad una trasformazione che unifica. E ci aggrega»: è la filosofia che gli studenti hanno interpretato in modo esemplare con il loro cortometraggio. «Un risultato che è il frutto di un impegno appassionato e coinvolgente dei ragazzi e degli stessi docenti», sottolinea Roberto Papa, dirigente dell'Istituto.