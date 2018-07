Domenica 15 Luglio 2018, 17:37 - Ultimo aggiornamento: 16-07-2018 08:29

I carabinieri della stazione di Casagiove hanno tratto in arresto, per atti persecutori e detenzione illegale di arma clandestina, V. A., 44enne del posto. I militari, hanno perquisito la casa dell'uomo dopo una denuncia querela per atti persecutori sporta dall'ex fidanzata dell'uomo, hanno trovato una pistola marca Beretta e 5 cartucce. L’arma è stata sottoposta a sequestro. L’arrestato è stato accompagnato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.