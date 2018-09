Annuncia che in Aula renderà «dichiarazioni scottanti su M5s e vertici del partito» l'ex attivista 5 Stelle Angelo Ferrillo, a processo per diffamazione ad Aversa per una querela mossa contro di lui da Gianroberto Casaleggio. Domani alle ore 14.30 al Tribunale di Napoli nord-Aversa continuano infatti le udienze del processo Casaleggio-Ferrillo e alla nuova udienza stavolta a parlare sarà Ferrillo Il caso giudiziario - ricorda Ferrillo - era nato a seguito della querela per diffamazione presentata da Gianroberto Casaleggio dopo i risultati delle primarie del Movimento di Grillo vinte dallo storico attivista e presidente dell'associazione 'La Terra dei Fuochì durante le elezioni regionali del 2015. Con la morte di Casaleggio padre, il figlio Davide si è costituito parte civile per dare seguito al procedimento. Ferrillo, difeso dall'avvocato Marco de Scisciolo, continua a sostenere che il sui caso «fu pretesto perché nel M5s avrei messo in discussione linea politica e geometrie già predeterminate». Per l'ex attivista «si sono rimangiati tutto quello per cui la gente li ha votati e dal governo del cambiamento sono passati al governo del tradimento».

Domenica 9 Settembre 2018, 15:40

