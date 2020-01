L'occasione per un incontro, il ripristino di una vecchia consuetudine di quando era parlamentare e ministro, un brindisi di inizio anno con la sua città, ma anche un momento per dare delle spiegazioni. È stato il senso dell'incontro organizzato ieri sera a Mondragone da Mario Landolfi nella sala conferenze del museo civico gremita di persone tra cui il sindaco Virgilio Pacifico e il presidente della Provincia di Caserta Giorgio Magliocca.



LE RAGIONI INSPIEGABILI

L'ex ministro delle Comunicazioni ha voluto «rendere un'informativa sulla vicenda giudiziaria che mi ha coinvolto e che si è conclusa, il ventitré dicembre scorso, con una sentenza che io definisco di assoluzione piena mascherata» ha affermato Landolfi. «È caduta l'accusa più grave e infamante, che mi ha incatenato per dodici lunghi anni, l'accusa cioè di collusione e di aver agevolato la camorra. Questo mi fa vedere il bicchiere completamente pieno. È rimasta però l'inspiegabile condanna a due anni per corruzione, senza menzione nel casellario giudiziario e pena sospesa, per un fatto circoscritto, una limitata vicenda localistica alla quale io sono completamente estraneo. Una sentenza inspiegabile alla luce dell'andamento del processo e delle memorie difensive prodotte. Io, questa condanna, la interpreto come una sorte di atto dovuto» ha proseguito Landolfi. Dopo anni di indagini, udienze, spese, non si poteva calare il sipario con un nulla di fatto, questo il senso della sua affermazione.



L'ESITO

«Questo ragionamento io non riesco ad accettarlo. Il pubblico ministero fa il suo dovere indagando una persona stante anche l'obbligatorietà dell'azione penale. Non c'è niente di sbagliato però se, all'esito di un pubblico dibattimento, confrontate le prove prodotte dalle parti in causa, un giudice terzo, il tribunale, accerta e sentenzia l'innocenza dell'indagato».



LA POSIZIONE

Sono questi i concetti e i sentimenti che Landolfi voleva condividere con la sua gente. «Soprattutto, ci tenevo a dire ai miei concittadini che io non li ho mai traditi e non ho mai stipulato accordi inconfessabili. Io non ho mai barattato le ragioni e gli interessi del territorio con patti scellerati. Io sono stato degno della loro fiducia e del consenso che mi hanno accordato per tanti anni. Per questo ho rinunciato alla prescrizione. Voglio che non ci sia ombra alcuna sulla mia vicenda. Ho assunto un impegno pubblico che non posso, non voglio e non devo disattendere o tradire mai». Ha poi sottolineato come l'indagine e il processo, un incubo lungo dodici anni, abbiano frenato la sua storia politica oltre a incidere sulla sua vita privata e affettiva. L'ex ministro non è invece intervenuto nel merito della vicenda amministrativa locale. Si è limitato a sottolineare come «da diversi anni a Mondragone si registra un'assenza di comunicazione tra i vari protagonisti ed è sbagliato. La città arretra perché non si è capaci di trovare un minimo di condivisione e di confronto sulle sfide che ci attendono». Per il capogruppo in Consiglio comunale di Pronti per Mondragone «quest'amministrazione sta dimostrando di essere il cambiamento». L'assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Piazza ha illustrato gli obiettivi strategici per i prossimi due anni: l'apertura del Palazzo ducale, il depuratore e il nuovo collettore fognario. © RIPRODUZIONE RISERVATA