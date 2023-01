Un giovane da cui ripartire per rilanciare Forza Italia a Caserta. Un giovane di età, ma anche di militanza nel partito. Il coordinatore provinciale azzurro Giuseppe Guida ha deciso di affidare le sorti della sede locale a Filippo Maturi, candidato alle scorse elezioni comunali nella lista Con Zinzi - Prima Caserta, e poi avvicinatosi a Fi poco dopo le comunali. Adesso avrà il compito di costruire fino ad arrivare al congresso cittadino. La rivoluzione azzurra in Terra di Lavoro va avanti con il sindaco di Arienzo che sta sfornando nomine settimana per settimana.

Questa volta sono quattro i nuovi incarichi affidati. Oltre a Maturi a Caserta, è toccato all'agro aversano cambiare faccia. Sono stati nominati, a Casal di Principe, Amedeo Capasso, neo coordinatore senior, e Martina Natale, attuale vice coordinatrice provinciale dei giovani e, ora, neo coordinatrice cittadina dei giovani. Promossa a coordinatrice cittadina Maria Teresa Benadduce, che rivestirà il ruolo sul territorio di San Cipriano d'Aversa. Nei prossimi giorni sarà affidata, invece, la delega agli Enti locali, una delega ritenuta molto importante all'interno del partito.

«Si allunga la lista di nomi rientranti nella nuova composizione del partito - ha dichiarato il coordinatore provinciale Giuseppe Guida - per proseguire su un percorso di svolta avviato mesi addietro su tutto il territorio provinciale. Le tante sezioni che popolano la nostra Provincia costituiscono un nodo cruciale in questo cammino di crescita, avendo un rapporto diretto con il cittadino, nonché con le forze politiche e civiche-moderate presenti nei rispettivi contesti, a cui, anche a livello centrale, intendiamo rapportarci, in maniera costruttiva, da qui al prossimo futuro», ha rimarcato. Tra le nuove nomine, è stata inclusa la riorganizzazione della sezione di Caserta, «dove Filippo Maturi spiega Guida - saprà sicuramente dare un input decisivo e un nuovo volto alla politica locale, seppur di giovane età. Stiamo puntando proprio sui giovani e sulla ricerca di figure chiave in questo specifico ambito, in grado di coordinare le attività e di coinvolgere le nuove generazioni nel nostro processo di rinnovamento».



Il lavoro sul territorio prosegue senza sosta, anche in vista delle prossime elezioni comunali che vedrà Marcianise, San Felice a Cancello, Lusciano, Orta di Atella e Maddaloni chiamati alle urne. Nei Comuni con più di 15mila abitanti si sta lavorando per presentare uno schieramento del centrodestra unito e compatto e i dialoghi con Fratelli d'Italia e Lega continuano senza sosta. Le nomine nei vari circoli proseguiranno nel corso delle prossime settimane, così come si procederà, in vista della Amministrative, ad ulteriori incontri nei vari Comuni.

«Stiamo completando le nomine dei commissari e ci stiamo preparando alle elezioni con una serie di incontri allargati - ha concluso Guida -. Voglio augurare buon lavoro, a nome del Coordinamento, a tutti i neo nominati. Siamo certi che, con il loro impegno, potranno contribuire a dare una nuova linfa al nostro Partito».



Nei giorni scorsi il coordinatore provinciale aveva provveduto a nominare due nuovi commissari di partito, Carmine Porto, a Gioia Sannitica, e Francesca Bianca Nocera, a Dragoni, così come aveva ufficializzato novità nel direttivo provinciale con l'ingresso di Stefano Di Grazia, già consigliere comunale e provinciale di Aversa, e Ciro Romano, altro esponente del partito per la sezione di Gioia Sannitica. E il rafforzamento di Forza Italia sta avvenendo soprattutto nell'agro aversano, grazie anche alle adesioni al partito di Amedeo Capasso, presidente del consiglio comunale di Casal di Principe, Antonio Natale, vicesindaco di Casal di Principe, e Luigi Cantelli consigliere di maggioranza a Casal di Principe.