Brucia rifiuti vegetali e pneumatico nella sua proprietà: denunciato

Una pattuglia di militari in servizio presso la Stazione Carabinieri Forestale di Caserta, nel corso di un servizio di controllo del territorio volto alla prevenzione e repressione del bracconaggio ittico lungo la sponda sinistra del Volturno, nel percorrere la strada Provinciale 4, in direzione della frazione di Sant’Angelo in Formis di Capua, in prossimità del Ponte “Annibale”, hanno notato levarsi una densa colonna di fumo di colore scuro.

I carabinieri si sono portati nei pressi di una proprietà privata, nella parte posteriore di un’abitazione, dove hanno rinvenuto un cumulo di residui vegetali dati alle fiamme insieme a uno pneumatico di auto in disuso, munito di cerchione in ferro, la cui combustione ha sprigionato il fumo denso e scuro. I militari si sono attivati per far spegnere velocemente il rogo di rifiuti. Il responsabile della condotta illecita che è stato denunciato per il reato di combustione illecita di rifiuti.