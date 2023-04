Capua, fiamme e paura nella notte: crollo in un palazzo del centro storico

Incendio, nella notte, nel centro storico di Capua, dove - per cause ancora in corso di accertamento - ha preso fuoco un fabbricato in via Monte dei Pegni, molto probabilmente disabitato. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco di Caserta con cinque autocisterne. Oltre ai carabinieri, è intervenuto il personale dell'Enel.

Il rogo si è sviluppato a ridosso del palazzo storico in cui è nato il famoso compositore Giuseppe Martucci, anch'esso abbandonato e in stato di degrado. Ad aver innescato l'incendio, potrebbe essere stata una cicca di sigaretta gettata sul cumulo di rifiuti presente all'interno dell'edifico interessato dalle fiamme, che si sono propagate al primo piano coinvolgendo anche le strutture in legno del vecchio solaio causandone il crollo. L'azione repentina dei Vigili del Fuoco ha evitando che l’incendio si propagasse alle vicine abitazioni. Per il momento non si segnalano feriti , ma sul posto è intervenuto anche il Team Usar del Comando provinciale specializzato nelle ricerche di persone rimaste coinvolte nei crolli per un'ulteriore verifica. A scopo precauzionale è stata interdetta al traffico l'intera strada, tra piazza Marconi e piazza dei Giudici.