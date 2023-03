Auto finisce contro marciapiede e albero, poi si ribalta: due feriti

Un incidente stradale spettacolare. È quello accaduto, attorno alle 18, su viale Consiglio d'Europa, nel territorio di Santa Maria Capua Vetere, al confine con San Prisco, in provincia di Caserta, dove un'automobile Fiat 500 di colore grigio si è ribaltata. L'incidente è avvenuto nel tratto di strada nei pressi della rotatoria, già in passato teatro di altri sinistri con gravissimi danni ai veicoli.

Secondo una prima ricostruzione, la vettura stava percorrendo la strada quando, per cause ancora in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo andando a sbattere prima contro il marciapiede, poi contro un segnale stradale e anche contro un albero. L'auto si è ribaltata. Feriti due giovani.