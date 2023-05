Appia, schianto tra due vetture: una si ribalta su un fianco

Incidente nel pomeriggio all'altezza della confluenza tra l’Appia e l’ex statale 265, nel territorio di Maddaloni, dove si è verificato uno scontro tra un’Audi e una Yaris. Una delle due vetture, l'Audi, si è ribaltata su un fianco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere i veicoli e il personale medico del 118 che ha curato i feriti. Indagini in corso per chiarire cause e dinamica dello schianto avvenuto, tra l'altro, in un tratto appena riasfaltato.