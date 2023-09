Schianto sulla provinciale, due anziani salvati dai vigili del fuoco

Questa notte verso le ore 00:30 una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta proveniente dal distaccamento di Mondragone è intervenuta sulla provinciale 158 in località Borgo Appio ì, a Grazzanise, per un incidente stradale. Al loro arrivo sul posto i caschi rossi hanno trovato un'auto ferma ai bordi della strada, con due persone anziane a bordo e incastrate tra le lamiere.

Immediatamente si è provveduto a liberare i due anziani, subito assistiti dal personale medico del 118 intervenuto con un'ambulanza. I vigili del fuoco dopo aver constatato che non vi erano altri veicoli coinvolti nell'incidente procedevano alla messa in sicurezza del veicolo per il successivo recupero.