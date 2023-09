Caserta, auto in fiamme in centro: i vigili del fuoco salvano altri veicoli

Ieri sera una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dalla sede centrale, è intervenuta in piazza Pitesti dopo essere stata allertata da alcuni passanti per un incendio di un'auto.

Giunti immediatamente sul posto i caschi rossi hanno spento l'incendio che aveva già interessato gran parte dell'autovettura limitando i disagi sia per i residenti della zona che per la circolazione veicolare, impedendo che le fiamme si propagassero anche alle vicine auto in sosta.