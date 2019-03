CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 30 Marzo 2019, 13:00

Un cliente italiano sorpreso appartato nell'intimità in una stanza con una prostituta di nazionalità cinese al momento dell'irruzione degli agenti del locale commissariato, mentre il titolare dell'appartamento e un'altra prostituta o, forse, una maitresse, tentavano di fuggire lanciandosi dal balcone. Una casa di appuntamento in pieno centro abitato ad Aversa, in un anonimo condominio di Viale della Libertà. Le due donne «in servizio» erano segregate, senza possibilità di lasciare i locali.A tenere in piedi l'attività un cittadino cinese, Chang Xi Ye, 42 anni, regolare in Italia, pregiudicato, arrestato su indicazioni dei magistrati della procura della repubblica presso il tribunale di Napoli Nord perché si sarebbe reso responsabile dei reati di riduzione in schiavitù e sfruttamento della prostituzione in danno di due connazionali. I poliziotti aversani, a seguito di una segnalazione circa la presenza di un centro massaggi non autorizzato gestito da cittadini cinesi all'interno di un condominio di Viale della Libertà, avevano dato vita a un apposito servizio di sorveglianza che è andato avanti per diversi mesi. Una volta avuta la certezza, gli agenti nella serata di giovedì decidevano di farvi irruzione per porre fine all'attività illecita di meretricio.