Sono cominciati ieri i lavori per il ripristino dei giardini a terrazza situati a destra e a sinistra del Belvedere di San Leucio. All'interno dell'area, che si estende per circa i 19.000 metri quadrati, trovano spazio un uliveto costituito da 90 piante; un aranceto con 50 piante; un limoneto con 70 piante e 20 diverse piante da frutto. L'intervento è l'effetto della gara indetta dal Comune di Caserta che, per ovviare alle difficoltà di bilancio, ha coinvolto i privati nella manutenzione e gestione di quegli spazi, ormai in uno stato di preoccupante abbandono.

«Il primo step è la pulizia dei giardini, poi passeremo alla potatura degli alberi da frutto che, per essere efficace, deve essere effettuata entro questo mese. Lo stesso trattamento verrà riservato all'oliveto. Contestualmente ci occuperemo degli impianti di irrigazione che attingevano direttamente all'Acquedotto carolino e che ora, invece, sono inattivi», spiega Raffaele De Marco, contitolare dell'azienda agricola "Ragozzino-De Marco" che si è aggiudicata la gara. «Si tratta di interventi indispensabili e propedeutici alla produzione non solo di arance e limoni ma anche di olio, che saremo in grado di portare a termine, presumibilmente, entro la fine dell'anno».

L'aggiudicatario, che dovrà gestire e manutenere il verde attrezzato per tre anni, avrà anche il compito di «provvedere con un progetto di valorizzazione e promozione del complesso monumentale a commercializzare con marchio del sito Unesco il prodotto finito (olio, ndr) attraverso uno spazio appositamente dedicato nel complesso e con una serie di iniziative quali convegni, meeting e degustazioni tese a far conoscere il prodotto realizzato valorizzando così il complesso monumentale, famoso non solo per la produzione della seta, ma anche per le produzioni agricole esistenti». Inoltre, l'azienda verserà una percentuale di arance e limoni (almeno il 10%), derivanti dalla raccolta, ad associazioni indicate dall'amministrazione comunale.

Intanto procedono i lavori, ben più impegnativi, nelle ex scuderie del Belvedere. «Abbiamo cominciato a pieno regime, ma siamo stati costretti, qualche settimana fa, a rallentare perché, nel corso di uno scavo, ci siamo imbattuti in alcuni reperti», spiega il direttore dei lavori, l'architetto Fabrizio Fusco. «Ora il sito e i materiali rinvenuti sono all'attenzione degli archeologi e della Soprintendenza ai beni artistici ed architettonici. In questi giorni ci sarà un ulteriore sopralluogo e dovrebbero arrivare le indicazioni per procedere con un ritmo più serrato». L'intervento nella zona delle ex scuderie costituisce il primo lotto di un progetto del 2014, finanziato ma mai utilizzato per quasi due milioni di euro. Di questi fondi, si è riusciti, a recuperare una somma consistente (circa un milione e mezzo) con la quale è stato possibile aprire l'attuale cantiere. Sta, invece, avanzando come da cronoprogramma il rifacimento della stradina che collega San Leucio alla Reggia, all'altezza del varco situato al lato della Fontana di Diana e Atteone.

«Qui, per fortuna, non abbiamo trovato intoppi. Così, riusciremo non solo a rispettare i tempi, ma, anzi, a completare l'opera forse già per ottobre», assicura Fusco. E, in effetti, la questione tempo non è affatto trascurabile: per non perdere i fondi già assegnati, è necessario che entro il 31 dicembre sia effettuato il collaudo e anche la rendicontazione. Così, dal 2024 i locali restaurati dovrebbero tornare ad essere utilizzabili e fruibili. Vi troveranno, infatti, sede i servizi di accoglienza turistica, la biglietteria e la commercializzazione di prodotti tipici.



Ne è convinto il sindaco Carlo Marino, che in una nota diffusa ieri, nel sottolineare l'ottimo riscontro turistico delle festività pasquali al Belvedere e nel ringraziare il personale che ha consentito le aperture nello scorso week-and, ha dichiarato: «Gli interventi al Complesso Monumentale stanno andando avanti in maniera spedita e consentiranno di cambiare volto al nostro bene Unesco, con la creazione di strutture di accoglienza per i turisti, servizi di ristorazione, nuovi collegamenti con la Reggia e la presenza di grandi marchi internazionali della moda, con i loro prodotti e i loro laboratori».