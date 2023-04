L'Ordine dei medici approva il bilancio: «Gestione ottima e quota iscrizione bassa»

«Il Consiglio direttivo è fiero di aver portato in assemblea il bilancio consuntivo 2022 e quello di previsione 2023 che prevede grossi investimenti in formazione per gli iscritti e migliorie strutturali dei beni di proprietà dell’Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Caserta». Queste le parole del presidente Carlo Manzi a margine dell’assemblea degli iscritti che si è svolta venerdì scorso nella sede dell’Ordine provinciale in via Bramante.

L’approvazione del conto consuntivo 2022 e del bilancio preventivo 2023 dell’Ordine è avvenuta all’unanimità. La relazione tecnica è stata a cura del tesoriere Giovanni Cerullo.

Il presidente Manzi ha poi continuato: «Le risorse per tali investimenti sono il frutto di un'ottima gestione dei ruoli d'iscrizione, che dal 2022 hanno visto anche una riduzione della quota capitaria. Attualmente la nostra quota di iscrizione è di 30 euro più bassa di quella media nazionale, senza sacrificare servizi e agevolazioni per i nostri iscritti». Prima della relazione del tesoriere l’intervento del vicepresidente Pasquale Liguori che ha ricordato i medici deceduti nel 2022 e nei primi mesi del 2023. Quindi, Erminia Bottiglieri consigliera segretaria dell'Ordine che ha sottolineato: «Una nuova esperienza questa che va ad integrare, mantenendo continuità tra la mia presidenza e quella di Carlo Manzi. Stiamo lavorando in sinergia tra le idee dei giovani e l'esperienza dei meno giovani. Questo connubio fa crescere ancora e fortifica ulteriormente l'Ordine che sta continuando a migliorare, come negli ultimi otto anni. I risultati si vedono anche dalla relazione presentata dal presidente e dal bilancio del Tesoriore. Avanti sempre uniti».

Sono 6976 gli iscritti all’Ordine dei Medici di Caserta, di questi 6474 sono i medici chirurghi, 809 gli odontoiatri, 307 i doppi iscritti. Tre le commissioni: quella per la prevenzione e la tutela dell’ambiente e del cittadino, di cui è referente Alessandra Sirignano. La Commissione per gli Ecm con referente Carmela Marsicano. Quindi, quella dei giovani professionisti con referente Emanuele Spina. Costituitisi anche i gruppi di lavoro. Costante poi l’impegno del Consiglio nell’ampliare l’offerta formativa degli iscritti con l’aggiornamento professionale e culturale. Tra le attività dell’Ordine previsto a breve il restyling della sede di via Bramante e diverse poi le iniziative programmate per i prossimi mesi, come la cerimonia del Giuramento di Ippocrate prevista per il prossimo 25 maggio.