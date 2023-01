«Pietro Ligato ha utilizzato un drone per sorvegliare la mia abitazione, ho interpretato questo evento come un episodio minatorio (...) non so come abbiate fatto a scoprire che siamo vittime di estorsione, ma per quieto vivere abbiamo sempre pagato». Così l'imprenditore del settore delle onoranze funebri ha raccontato ai carabinieri gli anni in cui è stato costretto a pagare la tangente al clan Ligato, gestito dai figli del vecchio boss Raffaele, ormai defunto. L'imprenditore, chiamato in caserma, ha prima negato di aver mai ceduto alle richieste, ma dopo una breve pausa dell'interrogatorio e un bicchiere d'acqua, ha confessato le vessazioni che era costretto a subire.

I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Caserta, insieme a quelli della compagnia di Capua, riscontrando le dichiarazioni della vittima del pizzo, questa mattina nel corso delle perquisizioni eseguite nell’ambito dell’operazione coordinata dalla Dda, hanno anche scoperto due droni professionali di nuova tecnologia, del valore di oltre cinquemila euro, di cui uno con telecamera termica per uso notturno, uno smartphone, un micro telefono, apparecchiature ricetrasmittenti, un disturbatore di frequenze radio digitali multiplo e varie batterie, anche di grandi dimensioni. Sono inoltre stati rinvenuti un tirapugni e una bomboletta di spray urticante. Il materiale è stato sottoposto a sequestro.

Dall'ordinanza firmata dal gip Fabrizio Finamore, infatti, emerge anche un altro epidosio vicino alla tortura: Pietro Ligato (il figlio del capoclan) per vendicarsi di un rimprovero subito a causa di un perno fissato male, aveva spruzzato lo spray uticante all'uomo che aveva osato criticare il suo lavoro e lo aveva colpito con un tirapugni, procurandogli ferite sul volto.