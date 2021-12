La Casertana risorge al Pinto: poker al Sorrento, sorriso ritrovato

Doppio Mansour, l'enfant prodige D'Ottavi e Pambianchi: poker al Sorrento e la Casertana ritrova il sorriso dopo tre sconfitte consecutive. E' rinata la squadra di Maiuri, che già mercoledì a Francavilla aveva dato segnali netti di ripresa. Corta, cattiva, rapida nel recupero palla e micidiale nell'attaccare la difesa avversaria. Il Sorrento ci capisce poco e al 4' già va sotto: Favetta si beve mezza difesa avversaria e scarica per Mansour che a porta vuota segna il vantaggio. I rossoneri sono in bambola e la Casertana la chiude subito: 20', imbucata del 10 che imbecca D'Ottavi davanti al portiere e raddoppio. Nemmeno il tempo di esultare che ancora Mansour, stavolta di testa, servito da Monti fa tre a zero. Al 22' è gia garbage time. Cioffi prova a cambiare volto ai suoi: tre cambi e fuori anche bomber Iadaresta ferito alla testa dopo uno scontro di gioco con Vicente ma la mossa sortisce solo una traversa su punizione nel finale di primo tempo. La ripresa è tutta di gestione per la Casertana che già al 7' con Pambianchi sugli sviluppi di un angolo segna la quarta rete. Quando i falchetti calano offrono al debuttante portiere Bovenzi l'occasione di mettersi in mostra (doppio intervento al 19' e parata su punizione nel finale). Finisce così: poker e applausi con la speranza dei tifosi che il brutto momento sia passato.