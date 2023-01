Non cessa di alimentare polemiche la discussa centrale della Edison di Presenzano. Da qualche settimana il nuovissimo impianto in località Frasseto ha avviato le prove tecniche di accensione dell'impianto e in tanti, tantissimi, hanno notato le imponenti colonne di fumo che emergono dai camini della centrale. Così lo scenario ha subito riacceso gli animi delle comunità locali: e se da un lato si è registrato un vero e proprio boom di segnalazioni (anche di forti odori), dall'altra il caso ha generato una vera e propria tensione tra gli stessi concittadini dell'alto Casertano.



A nulla sono valsi anni di lotte ambientalisti, presidi e manifestazioni. Neanche il ritrovamento di resti archeologici nell'area del cantiere è riuscito a fermare la costruzione della centrale, di cui si parlava almeno da un decennio. Nell'ultimo biennio, con l'avanzamento del cantiere, il dissenso si era sensibilmente affievolito, ma l'impressionante panorama a ridosso della piana di Venafro adornata da grosse nubi bianche ha fatto saltare molti dalla sedia.

«Quelle immagini mettono paura ed angoscia, da nodo in gola. Ci mostrano ciò che ci attende, ciò che attende i nostri figli e i nostri nipoti», denunciano le «Mamme per la salute». Nell'alto Casertano in pochi giorni sono piovute centinaia tra segnalazioni di cattivi odori e fotografie pubblicate. Chi difende la centrale termoelettrica a ciclo combinato parla di «vapore acqueo» e non di nubi tossiche. E la stessa Edison parla di «un'eccellenza della tecnologia italiana che, rispetto alla media del termoelettrico nazionale, garantisce migliori rendimenti energetici, abbattendo le emissioni di anidride carbonica e di ossidi di azoto. Il nuovo impianto concorre alla stabilità del sistema elettrico nazionale, nella transizione verso un futuro carbon-free. Le minori emissioni in atmosfera permettono al gas naturale di rivestire un ruolo chiave per assicurare la sicurezza energetica del Paese, in una fase in cui l'aumento delle rinnovabili sul territorio nazionale porterà sfide maggiori alla rete in termini di minore programmabilità delle produzioni».



Ma il boom di allarmi ha innescato una vera e propria polemica in seno alle comunità dell'alto Casertano. «Ora vi svegliate. Ma dove eravate quando protestavamo contro l'impianto?», chiedono retoricamente i cittadini attivisti protagonisti delle mobilitazioni ambientaliste degli scorsi anni. «Chissà dov'è stato in questi dieci anni chi si lamenta dello scempio che è costretto a vedere da ogni angolo del paese», è uno dei mantra pronunciato da coloro i quali sono stati parte attiva della lunga lotta ambientalista dell'alto Casertano contro la centrale turbogas. Sullo sfondo delle tensioni, procede verso l'avvio definitivo l'impianto da 760 megawatt capace secondo le note ufficiali di Edison «di assicurare un rendimento energetico di circa il 63% che permette di ottenere delle emissioni specifiche di CO2 inferiori del 40% rispetto alla media del parco termoelettrico italiano. Le tecnologie adottate permetteranno di raggiungere elevate prestazioni ambientali garantendo emissioni di ossidi di azoto (NOX) inferiori di oltre il 60% rispetto agli attuali impianti a ciclo combinato della stessa taglia, nonché un utilizzo limitato della risorsa idrica». E se le Istituzioni locali (come l'amministrazione di Presenzano) e una parte di cittadinanza hanno barattato la garanzia dei posti di lavoro e i ristori annuali per il comune con l'insediamento dell'impianto, c'è chi continua a non accettarlo prediligendo la tutela del territorio.