Lunedì 21 Ottobre 2019, 09:12

«Così non possiamo più andare avanti, le attività commerciali e imprenditoriali sono in ginocchio e la circolazione è un disastro». È il grido di allarme dei titolari delle strutture ricettive a ridosso del vecchio ponte sul fiume Garigliano al confine tra Lazio e Campania, e dei residenti nella giornalmente diretti a Marina di Minturno e a Scauri.Il ponte è chiuso al traffico dalla fine del mese di agosto di quest'anno. Un giovane automobilista, fresco di patente, in una notte di mezza estate è andato a schiantarsi con la sua utilitaria contro il parapetto. Il conducente, per fortuna, se l'è cavata soltanto con delle lievi ferite e un grande spavento. Sono stati ben più gravi i danni alla struttura: uno dei tiranti del ponte è stato completamente distrutto, tranciato di netto; un secondo è rimasto danneggiato. I successivi accertamenti eseguiti dai tecnici dell'Anas e dei vigili del fuoco hanno accertato la mancanza delle condizioni minime di sicurezza e hanno portato alla decisione di chiudere alla circolazione «la statale 7 via Appia vecchio tracciato, in entrambe le direzioni in corrispondenza del ponte sul Garigliano a Minturno, in prossimità del confine con la provincia di Caserta». Da allora, e sono passati quasi due mesi, il traffico è deviato sulla variante adiacente Formia - Garigliano, con indicazioni sul posto. È stata apposta una segnaletica, da parte di un'impresa privata che, tra l'altro, è l'unica responsabile, sia in sede civile che penale, per danni arrecati a terze cose.