Mondragone, è clima scudetto: "galleria azzurra" sulla Domiziana

Mondragone si tinge di azzurro per festeggiare i successi del Napoli e la sempre più vicina conquista del terzo scudetto da parte a formazione partenopea. In barba a qualsiasi scaramanzia e ad ogni superstizione, i tifosi mondragonesi hanno riempito il tratto urbano della Domiziana con delle gigantografie dei giocatori del Napoli, dell'allenatore Luciano Spalletti e del presidente Aurelio De Laurentiis e la scritta "grazie ragazzi ".

I cartelloni sono stati legati ai pali della pubblica illuminazione della statale, nel tratto compreso tra via Venezia e via Como visibili per chi viaggia in direzione Roma. Su un lato, una foto per palo, le immagini dei calciatori; sull'altro, una lettera per palo a comporre la scritta "Grazie ragazzi". Il tutto a formare una sorta di galleria azzurra, molto suggestiva. È solo la prima iniziativa assicurano i tifosi, la cui fantasia sembra non conoscere limiti.