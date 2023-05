Pastorale della salute, in Diocesi riflettori accesi sull'autismo

Domani mattina, alle 9, nella Biblioteca della Diocesi, si parlerà di autismo. L’iniziativa è a cura della Pastorale della Salute della Diocesi di Caserta di cui è direttore don Antonello Giannotti. “Autismo: non solo Aba” è il titolo della mattinata di studi. «È necessario – spiega don Antonello – che ciascuno di noi si impegni per promuovere l’accoglienza, l’incontro, la solidarietà, in una concreta opera di sostegno e di rinnovata promozione della speranza, per rompere l’isolamento e, in molti casi, anche lo stigma che gravano sulle persone affette da disturbi dello spettro autistico e, come spesso accade, anche sulle loro famiglie. Come ci ha insegnato papa Francesco bisogna affiancare e sostenere le profonde esigenze di chi vive le difficoltà affinché siano accolte senza disorientamento o ripiegamenti nella solitudine».

La pastorale della salute ha il compito di testimoniare la presenza e l’azione della Chiesa per coloro che soffrono e per quanti ne prendono cura. Interverranno, dopo i saluti del vescovo Pietro Lagnese e dell’assessore alle politiche sociali Antonio De Lucia, don Antonello che introdurrà i lavori, Raffaella Spigapiena su “Il disturbo della spettro autistico”, Antonella Guida sulla “Popolazione affetta da disturbo dello spettro autistico a Caserta e nel territorio limitrofo”, Elena De Carlo su “Le varie possibilità terapeutiche per l’autismo”, Luisa Russo sulle “Esperienze terapeutiche della Asl Na1”, Clemente Amoroso parlerà della “Musicoterapia per l’autismo” e il musicista Francesco Salinari porterà delle testimonianze.

A Giannotti la cura delle conclusioni. L’incontro aperto alla cittadinanza inizierà alle 9,30. A moderare l’incontro Giovanni Infante.