È stato attivato qualche giorno prima di Ferragosto, con l'accensione delle luci, l'impianto di pubblica illuminazione nel tratto urbano della Domiziana tra le località Fiumarella e Le Vagnole, nel Comune di Mondragone.

Si tratta solo della prima parte di un progetto di riqualificazione e di urbanizzazione della zona alla periferia nord della città destinato a cambiarne il volto ed a dare sicurezza agli abitanti ma anche ai tanti operatori della ristorazione ed alberghi che vi insistono. Nei prossimi mesi dovrebbe iniziare l'intervento di completamento, con la realizzazione dei marciapiedi e di una pista ciclabile.

«È un'opera molto importante per rendere la città più accogliente e più attrattiva, un intervento molto atteso dai residenti ed utile anche per i turisti» afferma il sindaco Francesco Lavanga. Molto soddisfatto pure il consigliere regionale Giovanni Zannini per il quale «in questo modo si "allunga la città", si valorizza la zona e si accresce la sicurezza dei pedoni e degli automobilisti. È la conferma della validità della filiera istituzionale, della sinergia tra Regione ed enti locali ma anche della capacità dell'amministrazione comunale di Mondragone di portare a termine i lavori pubblici e spendere i finanziamenti ricevuti».

La realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione in un tratto ricco di stabilimenti balneari e strutture ricettive molto frequentate è costata ottocentomila euro ed è il frutto di un cofinanziamento dell'ente locale, che ha investito trecentomila euro, e della Regione Campania, che ha stanziato un finanziamento di cinquecentomila euro. Proprio la spesa per la realizzazione dell'intervento è al centro della polemica politica aperta dal gruppo consiliare di Movimento Mondragone attiva, l'ennesima querelle politica accesasi a infiammare il Ferragosto mondragonese.

«L'importanza dell'opera è certamente fuor di dubbio. Inciderà fortemente su sicurezza e decoro di un lungo tratto di Domiziana che collega la periferia al centro della città. Più di una perplessità sorge, però, sui soldi spesi per i lavori. È stata cofinanziata - si legge in una nota diffusa dal Movimento - dal Comune di Mondragone. La stessa opera, però, veniva offerta gratuitamente da una delle tre società che lo scorso anno partecipava alla manifestazione di interesse per l'efficientamento energetico dell'intero l'impianto comunale di pubblica illuminazione».

La proposta però, come ricorda l'amministrazione comunale, non è stata ritenuta congrua dalla commissione chiamata a valutare le offerte presentate per la rivisitazione completa dell'impianto esistente. Una valutazione di carattere tecnico che non convince l'opposizione. «Amministrare non vuol dire soltanto raggiungere obiettivi strategici, ma farlo ottimizzando le risorse».