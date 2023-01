Nella caserma dei carabinieri di Parete, ha avuto luogo ieri la cerimonia di inaugurazione di "Una stanza tutta per sé", un'iniziativa che il Soroptimist International conduce con le forze dell'ordine. In tale contesto, la proficua collaborazione tra i militari dell'Arma in servizio ad Aversa ed il Soroptimist Club dell'omonima città, ha portato all'individuazione del locale idoneo presso la dipendente stazione di Parete. Si tratta di uno spazio dedicato, un ambiente ospitale, dove le donne vittime di violenza possano sentirsi al sicuro e libere di sporgere le loro denunce.

Presenti alla cerimonia il vescovo di Aversa, il procuratore capo del Tribunale Napoli Nord, il procuratore capo del Tribunale dei minori, il comandante Legione Carabinieri Campania ed altre cariche istituzionali territoriali. Tra i convenuti erano presenti anche la presidente nazionale del SI d'Italia Giovanna Guercio, a cui è stato affidato il simbolico taglio del nastro ed una rappresentanza delle socie del Club.



La collaborazione tra il SI e l'Arma dei Carabinieri risale al 2015 e da allora, ha consentito l'allestimento di più di 200 stanze all'interno di altrettante caserme. Nel 2019, la sottoscrizione di un protocollo d'Intesa ha ulteriormente rafforzato il legame tra il sodalizio internazionale e la Benemerita, ampliando, contestualmente, il campo di applicazione ad iniziative didattiche e formative per favorire la condivisione delle esperienze e lo scambio di best practices nella tutela delle donne vittime di violenza. «Una stanza tutta per sé è un progetto nella cui importanza il nostro Club crede fortemente, soprattutto in un territorio difficile come l'agro aversano», ha dichiarato la Presidente SI di Aversa Marisa Guida. «Siamo orgogliose che questa collaborazione abbia consentito la realizzazione di un'altra stanza, questa volta presso la caserma di Parete e siamo certe che le vittime di questo tipo di violenze saranno accolte da personale dotato di grande sensibilità e professionalità, primo tra tutti il Comandante Boerio», ha concluso.