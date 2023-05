Spaccio di hashish e cocaina in un rudere: tre arresti

Traditi da un lucchetto: tre ragazzi di 18, 21 e 22 anni sono stati tratti in arresto e dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestrati 28 panetti più circa tre chili di hashish, 82 involucri contenenti cocaina, quattro smartphone e materiale per il confezionamento delle dosi. L’operazione è stata portata a buon fine dai carabinieri della stazione di Vitulazio, trovatisi nel posto giusto al momento giusto.

I militari hanno notato, nel centro di Bellona, in provincia di Caserta, persone che si allontanavano da uno dei vicoletti senza uscita, dove ci sono solo case disabitate e diroccate.

Imboccata la stradina, hanno notato il cancelletto d’ingresso di uno dei ruderi chiuso con un lucchetto nuovo. Si sono quindi appostati, fino a quando non hanno visto sopraggiungere due ragazzi, uno dei quali ha aperto il cancello con le chiavi. Fermati e identificati, sono stati entrambi perquisiti, così come i locali, dove sono stati trovati, nascosti in un mobile in legno, 28 panetti di hashish, 82 involucri contenenti cocaina, due coltelli e un taglierino. Perquisite anche le abitazioni dei fermati. In una delle due è stato scovato un terzo complice che, alla vista dei militari, ha lanciato dalla finestra un marsupio contenete 333,50 euro e 4 stecche di hashish, per un totale di circa 3 chili.