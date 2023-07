Frignano, la festa del mugnaio con il presidente della Camera e il ministro dell'Agricoltura

Capodanno del Mugnaio promosso da Mulino Caputo a Frignano, con il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida e il presidente della Camera Lorenzo Fontana, l'assessore regionale Nicola Caputo e il senatore Gianluca Cantalamessa per festeggiare l'inizio del raccolto, celebrare una delle maggiori produzioni italiane e fare il punto su importanti progetti. Bisogna puntare sulla ricerca, ha sottolineato il ministro, a partire anche dai campi di grano come questo.

«L'evento - spiega il ministro - si coniuga in una strategia di iniziative che mirano a garantirci sempre una nostra autonomia alimentare e sono orgoglioso di essere venuto accettando l'invito del presidente Fontana.

Dobbiamo sempre investire per garantire alle nostre produzioni quel posto di eccellenza che meritano. Con il collega Sangiuliano abbiamo presentato la candidatura per la cucina italiana come patrimonio Unesco. Abbiamo proposto un disegno di legge per la sicurezza alimentare. L'agricoltura è da salvaguardare, abbiamo dei fondi nell'ambito della sovranità alimentare sul grano tenero ben 17 milioni affinché si creino condizioni per la produzione».

Una festa che la famiglia Caputo ogni anno ormai da otto anni organizza. Carmine, Antimo, Eugenio e Mauro hanno accolto le autorità e chi ogni giorno lavora i campi. «Abbiamo puntato sulla ricerca quest'anno con la collaborazione con l'università di Agraria di Portici perché sono con lo studio può esserci innovazione e sviluppo», ha spiegato Antimo Caputo.

Fontana ha sottolineato come «il grano è la nostra identità, imprese come questa sono la forza dell'Italia, il nostro orgoglio. L'Italia deve puntare su queste ricchezze per avere un ruolo sempre più importante».

L'Italia è deficitaria sul grano tenero. Quest'anno abbiamo aggiunto un ulteriore tassello della sostenibilità come ha sottolineato il professore Mauro Mori della facoltà di Agraria della Federico II. «Abbiamo introdotto prodotti innovativi come biostimolanti testati ora sui cereali e abbiamo ottenuto ottimi risultati. Abbiamo voluto posticipare la semina di due mesi, siamo ottimisti su cosa otterremo dal punto di vista qualitativo e quantitativo».

«In campo aperto -spiega Franco D'Amore capofila del progetto e proprietario del campo di Frignano- possiamo fare tre raccolti, abbiamo scelto il grano tenero ma siamo vocati al grano duro». Presenti gli agronomi di Green Farm con il responsabile Michele Meninno.