Martedì 7 Maggio 2019, 19:52

La scorsa notte, una pattuglia del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta ha sottoposto a controllo, nell’area industriale di Marcianise, un autoarticolato che trasportava 4 tonnellate di sigarette di contrabbando, pari a circa 20mila stecche, sequestrando l’intero carico occultato dietro centinaia di scatole contenenti vasi per caldaie.Era infatti impegnata nel controllo dei mezzi che transitavano nella vicina area industriale quando una pattuglia della Sezione Mobile del Nucleo PEF di Caserta ha individuato l’autoarticolato con targa ceca che proveniva dalla strada provinciale 335 e si immetteva nella zona ASI di Marcianise, per poi entrare in un piazzale di un’impresa di autotrasporti.All’atto del controllo il conducente del mezzo, U.O, 48enne di nazionalità ucraina, ha esibito ai militari la documentazione attestante il trasporto di vasi di espansione per caldaie.L’anomalia che tali beni fossero trasportati in un rimorchio frigorifero e che già nel recente passato una partita di sigarette di contrabbando fosse stata occultata proprio con un analogo carico di copertura, induceva i militari a procedere allo scarico parziale degli imballaggi, così da verificare quanto contenuto nella parte posteriore del vano di carico.