Giovedì 18 Aprile 2019, 08:44 - Ultimo aggiornamento: 18-04-2019 08:45

Sarebbe il Norovirus la causa del malessere riscontrato dalle quattro studentesse casertane e dagli undici studenti pugliesi ricoverati domenica scorsa a Firenze e dimessi lunedì mattina. I giovani erano con i propri compagni di classe in gita e proprio l'ultimo giorno, poco dopo l'orario di cena, avevano lamentato alterazioni febbrili e forti dolori addominali seguiti da vomito. I medici del pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Firenze in un primo momento avevano ipotizzato una intossicazione alimentare acuta richiedendo il ricovero dei ragazzi in struttura per averli un giorno in osservazione. Le verifiche del caso, però, al momento farebbero ipotizzare più una diffusione del Norovirus.