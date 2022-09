La grata della vergogna cresce il rischio incidenti nel tunnel della Reggia

Le grate della caditoia pluviale che si sollevano dall'alloggiamento al sottopasso che collega viale Vittorio Veneto con viale Ellittico per raggiungere la statale Appia, aumentano di numero, da uno del 14 agosto a tre alla data del 26 settembre scorsi. In aumento anche le transenne passate a due, legate alla meglio con il nastro biancorosso sistemato dalla polizia urbana, unico segnale di presenza dell'amministrazione comunale, una toccata e fuga che sa di vergognosa presa in giro, di pericoloso disinteresse per la pubblica incolumità, di sciatteria che ha una data di inizio remota, l'11 maggio 2014 e una recente, 14 agosto scorso.



Un lavoretto, quello della sistemazione del primo segmento delle grata metallica, che avrebbe comportato una mezza mattinata di lavoro di un paio di mastri muratori e un impegno finanziario di qualche centinaio di euro, opera ritenuta di portata immane. Si moltiplica così la vergogna dei responsabili di tanta indifferenza, l'affondare la testa sotto la sabbia per mascherare, evidentemente, l'incapacità di affrontare un problema tutto sommato banale ma che va creando disagio sempre più crescente, pericolo costante per l'incolumità di automobilisti e motociclisti in transito.



Il primo guasto ripetiamo le date si verificò nel maggio 2014 e fu fatta una riparazione ridicola, forse con puntine da disegno; il penultimo il 14 agosto e l'ultimo il 26 settembre scorsi. Lo sgomento è ai tassi più alti. È stato redatto un verbale da parte degli agenti della polizia urbana intervenuti il 26 scorso? È stata descritta la situazione di pericolo di chi vi transita, prima, e di disagio poi per la circolazione urbana che caoticamente risente del rallentamento che la ridotta larghezza della carreggiata comporta sotto la volta di uscita del sottopasso? È stato descritto lo stato di grave pericolo che incombe sugli automobilisti in uscita dal parcheggio, impediti a girare subito sulla propria sinistra, costretti ad allungarsi per superare le due transenne e il nastro e immettersi sulla corrente di traffico ininterrotta per i descritti rallentamenti?



È stato descritto lo stato di gravissimo disagio oltre che degli automobilisti provenienti dal parcheggio anche di quelli che percorrono il tunnel scarsamente illuminato quando non al buio, con il riflesso accecante all'uscita, proprio laddove si immettono sulla mezza carreggiata percorribile i provenienti dal parcheggio. Questo documento, se redatto, non è stato letto da nessuno dei dirigenti responsabili dei settori indicati il 20 settembre scorso nell'Organigramma e Funzionigramma del Comune firmato dal sindaco. Stante l'urgenza per sanare un guasto su una arteria stradale di grande traffico, che mette in pericolo la incolumità di chi la percorre, ci si sarebbe aspettati di vedere già da ieri mattina la sistemazione della grata ballerina: nessuno all'opera. Nel pomeriggio un sobbalzo in redazione, arriva una nota informativa dal Comune, provvedimenti in vista? Macchè, si tratta della ordinanza numero 454 emessa dal comandante della polizia urbana Luigi De Simone, su indicazioni del sindaco Carlo Marino, dell'assessore Massimiliano Marzo, con la soddisfazione del consigliere comunale Donato Tenga il cast è tutto snocciolato nel testo della ordinanza per disporre il senso unico in via Giardini Reali, tra via Pianelli e via Papa, provvedimento fondamentale per tutelare la sicurezza e la incolumità dei bambini che frequentano il plesso scolastico Collecini. Ci sarebbe da fare una ola.