La sua bellezza ha stregato tutti, permettendole di arrivare tra le 80 finaliste che il prossimo 6 settembre si contenderanno la fascia di Miss Italia: Caterina Di Fuccia, 21 anni, lo scorso 18 marzo, marcianisana doc, non intende fermarsi. Alta 1,75 m, occhi azzurri, fisico statuario, sorriso travolgente: Caterina si è imposta in tutte le tappe del più famoso concorso di bellezza della Penisola anche grazie ad una spontaneità ed un’eleganza difficili da trovare in una ragazza della sua età. La 21enne si è imposta nella tappa provinciale di Villa Lux a Casaluce, si è ripetuta in quella regionale di Salerno conquistando anche la fascia di miss Rocchetta bellezza campana, completando l’opera nelle semifinali di Mestre dove è risultata tra le 80 bellezze che si giocheranno il titolo. Le è stato assegnato il numero 65 che la identificherà nel corso della finale. Laureanda in scienze della formazione primaria all’università di Fisciano, Caterina si avvicina alla moda per caso. Sino ai 15 anni la sua passione era la danza, ma poi la folgorazione per la moda. Prima dei diciotto anni, ha già completato il corso di dizione e quello di portamento di cui oggi è docente. A dispetto della giovane età, nel suo curriculum, Caterina Di Fuccia ha già diversi lavori come modella e fotomodella anche se nel suo futuro si vede insegnante e presentatrice. Ora però c’è da vincere la fascia di Miss Italia. Marcianise fa il tifo per lei.

Giovedì 29 Agosto 2019, 20:14 - Ultimo aggiornamento: 29-08-2019 20:57

