La media “Rocco” di Sant'Arpino finalista al Comix Games al Salone di Torino

Arriveranno a Torino intenzionati a conquistare il podio. Sono gli studenti della scuola media “Vincenzo Rocco” di Sant’Arpino che si sono guadagnati un posto alla finalissima dei Comix Games, il concorso nazionale di ludolinguistica organizzato da Comix (Franco Cosimo Panini Editore) in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino e Repubblica@Scuola, con la partecipazione della casa editrice Mondadori, del Museo Egizio e di Bper Banca. Lunedì 13 maggio, al Lingotto, gli studenti di Sant’Arpino cercheranno di aggiudicarsi il titolo di campioni nazionali dei Comix Games 2024 strappandolo alle altre squadre finaliste provenienti da tutta Italia.

Da ottobre a gennaio centinaia di studenti di tutta Italia si sono cimentati nella composizione di un dissing letterario.

Dopo aver scelto un’opera a loro piacere e averne individuato il protagonista e l'antagonista, i ragazzi avevano il compito di scrivere un dialogo, un "botta e risposta" tra i due personaggi, ispirandosi al rap e al dissing. Fra tutti i partecipanti al concorso, una giuria di esperti ha selezionato i migliori che, sbaragliando la concorrenza, si sono conquistati un posto in finale. Lunedì 13 maggio a partire dalle ore 14 e fino alle ore 16, nella Sala Azzurra del Pad 3, al Salone Internazionale del Libro di Torino si svolgerà l’atto conclusivo della maratona linguistica denominata Comix Games.

Per aggiudicarsi il titolo di campioni nazionali dei Comix Games i ragazzi campani dovranno sconfiggere a suon di tautogrammi, lipogrammi e canzoni live a tema “Vita Immaginaria” (tema del Salone 2024) le altre squadre in gara. In giuria siederanno Federico Pace, scrittore e giornalista di Repubblica, Laura Panini presidente di Franco Cosimo Panini Editore, Franco Barbolini, coordinatore editoriale di Comix e Francesco Morgando, autore Feltrinelli.