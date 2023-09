Parcheggi, 44 ausiliari della concessionaria abilitati a fare multe per divieto di sosta

Dal primo ottobre, data in cui partirà il nuovo e innovativo sistema di parcheggi e mobilità a Caserta, 44 dipendenti della società concessionaria del servizio potranno elevare sanzioni non solo agli automobilisti all’interno delle strisce blu ma anche per divieto di sosta. Stamani, presso il Belvedere di San Leucio, ha avuto inizio un corso di formazione per i lavoratori che dal primo ottobre si occuperanno del controllo delle aree di sosta.

Al termine del corso, il sindaco Carlo Marino sottoscriverà un decreto attraverso il quale sarà data la possibilità ai 44 dipendenti della società concessionaria di effettuare sanzioni anche nei confronti degli automobilisti che sosteranno in tutti gli spazi in cui vige il divieto di sosta, ovvero sulle strisce pedonali, negli stalli riservati ai disabili, ai residenti o in doppia fila. Al Belvedere, in occasione dell’inizio del corso di formazione, erano presenti il Vicesindaco e Assessore alla Mobilità, al Trasporto Pubblico e ai Parcheggi, Emiliano Casale, e l’Assessore alla Polizia Municipale, al Traffico e alla Viabilità, Massimiliano Marzo.