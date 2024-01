La burocrazia ha fatto il suo corso e, da lunedì, non ci saranno più scuse per sottrarsi al pagamento della sosta con la possibilità, per gli utenti, di utilizzare anche il circuito bancomat per versare il dovuto. Nelle stesse ore i tablet saranno consegnati agli ausiliari del traffico di K-City che giovedì, a partire dalle strade dove sono presenti le strisce gialle riservate agli abbonati, cominceranno a effettuare i primi controlli ai furbetti della sosta. Un ritorno alle multe che non può essere considerato un "ritardo" secondo il rappresentante legale di K-City Giuseppe Morelli. «È stato un problema di aspettative - dice - l'idea era che il 9 ottobre partissero tutti i servizi in maniera contestuale ma noi già in sede di gara abbiamo presentato un cronoprogramma dettagliato delle tempistiche che sono ampiamente rispettate». Nel dettaglio le tempistiche presentate al Comune assegnano al concessionario 160 giorni di tempo per l'attuazione di tutti gli obblighi previsti in fatto di sosta, 60 giorni per l'installazione delle centraline per la rilevazione della qualità dell'aria, 90 giorni per l'attivazione delle sanzioni ai sensi del Codice della Strada, 250 giorni per la sistemazione complessiva delle aree Ztl, e, infine, 320 giorni per l'installazione della rete di telecamere intelligenti per il controllo e la sicurezza cittadina.

La voglia è di lasciarsi alle spalle le polemiche e problemi che hanno caratterizzato l'avvio dei servizi più attesi: per l'avvio del nuovo regime sanzionatorio si è dovuta attendere la pubblicazione all'albo pretorio del Comune dei decreti firmati lo scorso mese e per cui era attesa la validazione da parte della Prefettura che ha dovuto vigilare anche sulle certificazioni giudiziarie presentate dagli ausiliari. L'obiettivo, superato lo scoglio del consiglio, è quello di presentare in maniera completa il "modello Caserta". «Non si può ridurre il project approvato dal Comune di Caserta a una questione di sosta a pagamento - l'appello di Morelli -. Si tratta della prima amministrazione comunale che ha scelto di dotarsi di un sistema di analisi dei dati innovativo. Abbiamo firmato una convenzione con uno spin off on dell'Università Federico II che, grazie ai dati raccolti dalle telecamere smart che saranno installate e che saranno in grado di identificare i flussi di traffico rafforzando le capacità operative dell'Ente». Con il nuovo sistema l'intelligenza artificiale sarà in grado, ad esempio, di suggerire il rafforzamento della presenza dei vigili nelle strade e nelle fasce orarie più complesse a precise condizioni atmosferiche. Un supporto che sarà presentato il 7 marzo a Bari dall'Anci e, poche settimane prima, al Comune con la partecipazione dei docenti universitari che guideranno il progetto di raccolta e analisi dei big data. Una prospettiva che anziché rasserenare la minoranza contribuisce a complicare il confronto in atto sui temi della mobilità.

«Siamo contenti di sapere che le difficoltà tecniche e burocratiche sono state superate - dice il consigliere di minoranza Pasquale Napoletano di Fdi - ma credo che sia necessario non solo mettere in fruttuosa relazione i tecnici della Federico II con quelli della Vanvitelli che stanno lavorando al Pums per evitare confusioni successive e anche sulla gestione dei dati cercheremo di approfondire il tema nei prossimi giorni. Quello dell'intelligenza artificiale rappresenta un problema concreto per la privacy e la sicurezza e su cui è necessario ottenere le massime garanzie da parte del concessionario e dell'amministrazione». Garanzie che erano state offerte già durante il consiglio di giovedì dall'assessore Casale che è stato chiamato a fornire spiegazioni e tempistiche certe anche per le aree di sosta cittadina e che ha difeso l'attività portata avanti in questi mesi.

«Non intendo fare scaricabarile ma riconosciamo - dice il delegato alla Mobilità in merito all'ex caserma Pollio - che è intervenuta nel frattempo anche la necessità di un frazionamento da parte del demanio regionale che ha visto moltiplicare i nostri interlocutori». Anche per l'area di sosta di piazza IV Novembre il percorso è stato rallentato da una integrazione richiesta dai vigili del fuoco e che gli uffici dovranno presentare prima di poter approvare il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione. A fine febbraio, invece, si conoscerà il destino del parcheggio interrato di piazza Carlo III, con la decisione dei giudici amministrativi che dovranno decidere in merito al ricorso presentato da Cogein contro l'ordinanza di sgombero del Comune.