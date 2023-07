Volontà, determinazione, curiosità, autoironia e uno sguardo positivo sul mondo: Adriana Corsaro, 100 anni il 29 giugno scorso, è una signora minuta, elegante, vivace e sorridente. Impossibile attribuirle più di 80 anni. Ci riceve nella sua casa di Caserta, piena di foto di famiglia e del suo celebre prozio, Luigi Pirandello, il fratello più caro di sua nonna Anna. I complimenti e gli auguri per il secolo appena compiuto sono scontati ma sinceri.

«Ma se ho solo pochi giorni. Dal mio compleanno ho ricominciato a contare da zero», dice sorridendo.

APPROFONDIMENTI Concerto dei Jethro Tull, la polizia municipale sanziona tre parcheggiatori abusivi Lotto Caserta, indovina la cinquina del Simbolotto e vince più di 32mila euro

«Il mio corpo è come se non ci fosse. Io sono tutta energia: vede, riesco ancora a fare le flessioni». E ce lo dimostra praticamente: con uno scatto, si alza rapida dal divano e giù per cinque o sei volte, fermata a stento dalla figlia Patrizia, che la invita alla prudenza nel timore di qualche capogiro. «Mi sento una specie di extraterrestre: non vedo un medico da sette anni e non prendo farmaci. D'altra parte ho rischiato di morire tante volte e sono ancora qui: avevo sei mesi quando feci un volo dalle braccia di mia madre che cadde dalle scale. Arrivai giù incolume. Poi nel 1944 vivevamo a Bagnoli e, durante i bombardamenti in agosto, ci eravamo riparati nello scantinato della nostra palazzina, una bomba cadde proprio sopra di noi, ma aveva piovuto talmente tanto che l'ordigno fini in una specie di grande pozzanghera e non scoppiò. E ancora tre interventi chirurgici, il più recente a 93 anni, tutti brillantemente superati».

Una vita lunga, piena di interessi, vissuta con coraggio e ottimismo, che racconta con lucidità e dovizia di particolari ma con qualche ritrosia: «Sono una persona molto riservata e non sono abituata e non mi piace essere al centro dell'attenzione», dice. Nata a Porto Empedocle in provincia di Agrigento, si trasferì con la sua famiglia a Napoli e, poi, dal 1968 a Caserta con il marito che era funzionario alla Saint Gobain. Lei, invece, dopo essere stata interprete alla Nato, dove ha conosciuto i generali Clark e Montgomery, per tutta la vita professionale ha insegnato materie letterarie in diverse scuole della provincia di Caserta. Il primo incarico a Letino che raggiungeva quotidianamente con mezzi pubblici, poi Marcianise, e l'ultimo a Curti fino alla pensione nel 1983. «Ma non mi sono mai fermata. Ho continuato a leggere, a dipingere (ad oggi avrò realizzato circa 300 quadri), a scrivere poesie, sono quasi 180, e anche un romanzo che non ho voluto pubblicare. Sono cose mie e va bene così. Scrivo e dipingo ancora oggi, ogni mattina sono alla mia scrivania per almeno tre ore».

Un grande attivismo e una curiosità smisurata (è anche esperta di astrologia) sono, forse i segreti della sua splendida longevità. «Ma anche l'attività fisica ha avuto, forse, il suo ruolo: ho sempre camminato e fatto le scale a piedi. Poi niente eccessi alimentari: mangio poco e senza grassi animali e da qualche anno niente carne».

Tanti i ricordi di "zio Luigi", come ancora chiama affettuosamente Pirandello, che lei ricorda benissimo: Adriana aveva più di 13 anni quando il grande drammaturgo morì.

«Ogni estate - racconta - andavo da mia nonna dove spesso arrivava zio Luigi: era la sorella che preferiva e con lei si sfogava, parlava, si confidava. Era un uomo affascinante, dolce, sensibile e umile, e aveva degli occhi magnetici. Ma quante difficoltà nella sua vita, quante amarezze e delusioni. Ricordo, ad esempio, quando si cominciò a parlare di una sua relazione con l'attrice Marta Abba. Ne fu molto turbato e rammento ancora le parole che disse a mia nonna quando questa gli chiese cosa ci fosse di vero. "Annetta - così la chiamava affettuosamente - ma credi tu che questo corpo vecchio si possa unire a quel fiore? Il nostro è un affetto come da padre a figlia"».

La signora Adriana conosce molte cose inedite del grande zio. «Aveva cominciato a scrivere che aveva appena 10 anni e ad improvvisare commedie con mia nonna Anna per l'unica spettatrice che era la loro mamma». E ancora: «I personaggi de "I vecchi e i giovani" sono tutti componenti della nostra famiglia. E le novelle erano il frutto della rielaborazione della sua straordinaria fantasia e bravura di vicende del paese realmente accadute e che si faceva raccontare dalla sua mamma». E, poi, l'episodio, questo noto, però, dell'incontro con il re di Svezia, quando si recò a Stoccolma per ritirare il Nobel, e ancora tanti e tanti aneddoti, che è piacevole ascoltare dalla sua voce vivace e appassionata. Molte sono anche le preziose testimonianze del drammaturgo, lettere, foto, appunti, che la signora Adriana possiede. Ma tutte al sicuro in banca, precisa.