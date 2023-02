È già al lavoro da tempo e i lettori inizieranno a vederne i frutti a partire dal 14 febbraio. Nuova Editoria Organizzata è un progetto dei casertani Arianna Melone e Michele Monte con Salvatore Vivenzio (di Lauro) e Mattia Tassaro (di San Giorgio a Cremano).

La casa editrice si occupa esclusivamente di fumetto e graphic novel, e il primo volume è firmato proprio da Monte. L'artista di Macerata Campania ha già lavorato per Disney, con case editrici francesi e italiane, ma questo è il primo progetto curato interamente da lui: ogni due settimane sarà pubblicato un capitolo di «Una direzione giusta» sul sito della Neo, mentre il volume in formato cartaceo arriverà entro la fine del 2023. È una storia semplice, carica di grande umanità e di infinita tenerezza. È un racconto personale di amore e delusione ma anche di vita vera, quotidianità, normalità, con un taglio personale usato abilmente per risate, momenti slapstick e angoscia. «Abbiamo tutte le libertà che vogliamo perché siamo noi stessi a non porci dei limiti. Non incorriamo in nessun tipo di censura e nei tempi serrati che di solito caratterizzano questo mercato. Così ognuno di noi ha la possibilità di dedicarsi alla storia per tutto il tempo necessario e utile alla sua maturazione. Inoltre possiamo contare su consigli e interventi reciproci in base alle necessità o all'ispirazione».

APPROFONDIMENTI Gardini incontra gli studenti

del liceo Pietro Giannone Reggia di Caserta, le monete dedicate a Vanvitelli per il 250esimo anniversario

Il piano editoriale per il 2023 prevede anche altre due opere lunghe, più antologie o raccolte di storie brevi. «Malombra» è scritto da Vivenzio, disegnato e colorato da Melone. Sarà la seconda uscita e viene descritto come «un horror ambientato nei paesi vesuviani, dove le storie di camorra fanno solo da sfondo alle vicende umane. Una rilettura dell'orrore popolare, un racconto in cui le ombre diventano mostri che inseguono e accompagnano la morte, la paura, la rabbia e tutte le emozioni umane». Poi sarà la volta di «Glumvasky» con testi di Vivenzio, disegni e colori di Tassaro.

«Rispetta tutti i canoni del noir classico - spiegano da Neo - ma si ispira alle derivazioni più crude del genere, ad autori come James Ellroy, Richard Stark e Jim Thompson. Uomini buoni che fanno cose cattive, belle donne di cui non fidarsi, tutti ballano un tango con la morte per l'intera storia, tra misteri, sparatorie e un bambino scomparso, coscienti di non poter abbassare mai la guardia». Ma è soprattutto il motivo di questa nuova avventura a sostenere il progetto.



«Ci proponiamo come un'alternativa libera all'editoria tradizionale italiana. La nostra volontà è quella di creare uno spazio per artisti e autori nel quale non essere influenzati da dinamiche e tempi editoriali, dove si possa raccontare tutto ciò che deriva da un bisogno espressivo senza essere censurati, veicolati o ingabbiati. Vogliamo porci come un'alternativa allo status quo editoriale, mettere al primo posto l'autore e le sue storie».